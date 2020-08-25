Володин: дело Навального может быть провокацией ЕС против России

Вячеслав Володин считает, что случай с оппозиционером из РФ необходимо тщательно изучить. По его словам, соответствующее поручение будет дано комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции.

25 августа председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что происшествие с российским радикальным оппозиционером Алексеем Навальным могли спровоцировать страны Европейского Союза для того, чтобы создать напряжение внутри России и сформулировать в адрес Москвы очередные обвинения, а также лишить РФ возможности препятствовать иностранному вмешательству во внутренние дела Белоруссии.

Кроме того Володин поблагодарил Германию за оказанную помощь Навальному. Он выразил надежду, что Берлин помог бы любому другому россиянину, а не только оппозиционеру, пишет РБК.

Ранее Евросоюз потребовал от властей РФ провести независимое, всестороннее и прозрачное расследование факта предполагаемого отравления Навального.