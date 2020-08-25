Владимир Путин уволил замглавы ФСИН Бурыкина

Причины отставки пока не известны.

Российский лидер Владимир Путин принял решение уволить заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Владимира Бурыкина. Уточняется, что соответствующий указ главы государства вступает в силу со дня его подписания. Документ размещен 25 августа на интернет-портале правовой информации.

Напомним, что Бурыкин с августа 2010 года работал начальником управления ФСБ по Калужской области, а 1 мая 2017 года занял пост замглавы ФСИН. На этой должности он отвечал за следственные изоляторы центрального подчинения.