Встреча политсоветников "нормандской четверки" не состоится

Саммит должен был состояться 28 августа в Париже.

Встреча политсоветников лидеров глав государств "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), запланированная на 28 августа 2020 года, не состоится. Об этом изданию "Интерфакс" сообщил источник, близкий к переговорам.

По словам собеседника газеты, саммит был отменен из-за наличия существенных разногласий по итоговым документам.

Справка

"Нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе существует с июня 2014 года, когда лидеры России, Германии, Франции и Украины впервые обсудили разрешение конфликта в Донбассе. Вооруженное столкновение на украинской территории началось 6 лет назад, когда жители Луганской и Донецкой области провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате госпереворота.