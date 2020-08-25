Оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями Белоруссии

Светлана Тихановская подчеркнула, что сейчас в стране началась "мирная революция".

Бывший кандидат на должность главы Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в режиме онлайн перед депутатами Европарламента заявила, что белорусская оппозиция готова вести переговоры с властями страны. Также она отметила, что революция, которая в данный момент проходит в республике, "не является ни геополитической, ни антироссийской". Тихановская пояснила, что протестные акции в Белоруссии связаны только с внутренними делами страны: белорусские граждане хотят свободно выбирать своих президентов и решать свою судьбу, пишет РИА Новости.

Напомним, что 9 августа 2020 года в республике прошли выборы главы государства, в которых, по информации ЦИК Белоруссии, одержал победу нынешний лидер страны Александр Лукашенко. Однако оппозиция считает, что на президентских выборах победила Светлана Тихановская. В этот же день в республике начались несанкционированные акции протеста, переросшие в столкновения с белорусскими правоохранительными органами.