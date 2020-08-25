Песков: Россия готова рассмотреть вопрос о рефинансировании госдолга Белоруссии

Дмитрий Песков напомнил, что тема рефинансирования белорусских кредитов уже ставилась на повестку дня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать помощь Минску и рассмотреть вопрос о рефинансировании госдолга Белоруссии перед Россией. Он отметил, что данное предложение является исключительно экономическим. По словам представителя Кремля, если от белорусской стороны поступит соответствующее обращение, рассматривать его будет Минфин РФ.

"Это предмет переговоров", - цитирует агентство ТАСС слова Дмитрия Пескова.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что первой страной, которая закупит российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V", станет Белоруссия.