В Кремле ответили на требование ЕС начать расследование отравления Навального

В настоящее время нет повода для начала расследования ситуации с Навальным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на призыв Европейского союза начать расследование по факту возможного отравления оппозиционера Алексея Навального. По его словам, начать расследование можно будет только после того, как будет абсолютно точно установлено, что Навального отравили определенным веществом. В настоящее время все заявления по состоянию оппозиционера являются неподтвержденными предположениями, кроме того, что пациент находится в коме. Но, если будет установлен факт отравления и названо отравляющее вещество, тогда, разумеется, это будет поводом для начала расследования, пишет ТАСС.

Напоминаем, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от российской стороны провести независимое и прозрачное расследование ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.