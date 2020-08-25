Индия хочет закупать российский уголь

Планирующаяся закупка может составить до 40 млн тонн сырья в год.

Согласно информации, поступившей от замминистра энергетики Анатолия Яновского, Индия планирует увеличить закупки в России коксующегося угля и антрацита. В настоящее время российская сторона поставляет в Индию 1 млн тонн сырья в год, тогда как общий экспорт России составляет 46 млн. тонн в год. По представленным данным Индия хочет закупать до 40 млн тонн сырья в год, общая стоимость которого составит порядка $4,5 млрд, пишет Коммерсант.

Как сообщалось ранее, Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение газа, запасы сырья которого оцениваются примерно в 320 млрд куб. м.