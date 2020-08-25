Евросоюз требует проведения открытого расследования по Навальному

Власти России должны провести независимое и прозрачное расследования факта предполагаемого отравления оппозиционера.

Евросоюз опубликовал заявление по ситуации с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от властей России провести всестороннее, независимое и прозрачное расследование ситуации. Он отметил, что предварительные результаты обследования Алексея Навального, проведенного в берлинской клинике Шарите свидетельствуют об отравлении российского оппозиционера. По его словам и граждане России и ЕС хотят знать правду, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, оппозиционера Алексея Навального «сослали» в Германию перед досрочными выборами президента в России.