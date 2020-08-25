В России за сутки выявили 4696 новых случаев заражения коронавирусом
Общее количество зараженных в России составило 966189 человек.
Российские медики обнаружили за прошедшие сутки 4696 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них в столице зафиксирован 681 случай заражения COVID-19, в Московской области медики выявили 143 новых случая заражения, а в Санкт-Петербурге - 179.
Всего в России зафиксировано 966189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 779747 человек, скончалось 16568.
Согласно информации британских медиков, коронавирус становится менее смертельным, но более заразным.
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