В России за сутки выявили 4696 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество зараженных в России составило 966189 человек.

Российские медики обнаружили за прошедшие сутки 4696 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них в столице зафиксирован 681 случай заражения COVID-19, в Московской области медики выявили 143 новых случая заражения, а в Санкт-Петербурге - 179.

Всего в России зафиксировано 966189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 779747 человек, скончалось 16568.

Согласно информации британских медиков, коронавирус становится менее смертельным, но более заразным.