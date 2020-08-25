В Минпросвещения ответили на просьбу отложить начало учебного года

Начало учебного года состоится 1 сентября.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение с просьбой отложить начало учебного года. По его мнению, для того, чтобы не спровоцировать новую вспышку коронавируса, необходимо отложить начало учебного года до 1 октября.

В Минпросвещения прокомментировали инициативу депутата. В пресс-службе ведомства сообщили, что начало учебного года не будет перенесено и состоится 1 сентября. При этом в ведомстве отметили проведенную работу по организации всех необходимых мер по защите как учащихся, так и преподавателей, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, новое исследование американских ученых показало, у инфицированных коронавирусом детей с легкими симптомами вирусная нагрузка выше, чем у госпитализированных взрослых.