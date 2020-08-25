Счетная палата обнаружила нарушения при начислении пенсий

Россиянам занижают размер пенсионных выплат из-за открытия двойных лицевых счетов.

Согласно отчету специалистов Счетной палаты России, в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР) существует ряд ошибок. По мнению составителей документа, данные ошибки приводят к систематическому нарушению пенсионных прав российских пенсионеров и занижению пенсионных начислений. Так, одна из ошибок состоит в наличии двух или нескольких лицевых счетов у одного человека, которые могут существовать, например, из-за смены фамилии. При назначении пенсии ее размер определяется только на основании учета денежных средств на одном счете. Также распространенной ошибкой является присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.

При этом существует и другая ситуация. В ПФР несвоевременно поступают сведения о смерти пенсионера, а его родственники снимают пенсионные начисления, которые продолжают поступать на его счет. По сведениям Счетной палаты, только в двух территориальных отделениях ПФР размер подобной переплаты составил порядка 377 млн рублей. Отчет составлен по итогам проверки деятельности ПФР в 2017–2019 годах, пишет РИА Новости.

Подробнее о событии читайте в материале Капитала страны "Россиянам недоплачивают пенсии и платят их мертвым душам".