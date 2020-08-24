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Коронавирус
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Коронавирус становится менее опасным

24.08.2020 21:52
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Коронавирус становится менее опасным

Становится все более очевидным, что люди с меньшей вероятностью умрут, если они заразятся COVID-19 сейчас, по сравнению с более ранним периодом пандемии, по крайней мере, в Европе, но причины этого по-прежнему остаются неопределенными.

Британские врачи утверждают, что коронавирус «стал немного менее злым», а консультант по инфекционным заболеваниям в Национальном университете Сингапура заявил, что мутированная версия коронавируса D614G делает болезнь менее смертельной.

В Англии доля людей, инфицированных коронавирусом, которые позже умерли, в начале августа, безусловно, была ниже, чем в конце июня. За этот период уровень смертности от этой инфекции (IFR) упал на 55-80%, в зависимости от того, какой набор данных использовался, как выяснили Джейсон Оке из Оксфордского университета и его коллеги.

«Это не похоже на то же заболевание или, по крайней мере, оно не такое смертоносное, как раньше, когда мы видели, как умирает огромное количество людей», - говорит он.

Например, за неделю, начинающуюся 17 августа, умерло 95 человек и было чуть более 7000 случаев заболевания по всей Великобритании. В первую неделю апреля 7164 человека умерли, и почти 40 000 дали положительный результат на коронавирус.

Разделение смертей на случаи дает приблизительный коэффициент летальности около 1% в августе по сравнению с почти 18% в апреле. Эти цифры не отражают истинные IFR в настоящее время, потому, что количество смертей отстает от инфекций на несколько недель, а режимы тестирования менялись, но указывают на сдвиг в IFR. Оке и его коллеги использовали более сложный метод для оценки изменения IFR.

Ситуация не уникальна для Англии и остальной части Великобритании, утверждает Оке, который обнаружил, что та же тенденция повторяется по всей Европе.

Тем не менее, почему это происходит, не так ясно. Согласно данным по Англии, доля инфицированных молодых людей выше, чем это было в период первого пика заболеваемости в апреле, при этом уровень заболеваемости в период с 10 по 16 августа был самым высоким среди людей в возрасте от 15 до 44 лет.

Известно, что COVID-19 менее опасен, чем вы моложе, поэтому изменение демографической группы инфицированных может быть одной из возможных причин того, что болезнь в настоящее время кажется менее смертоносной. Однако Оке не думает, что одного изменения в возрастном составе достаточно для объяснения того, что происходит. По его словам, у многих пожилых людей все еще есть положительные результаты.

Несколько исследователи считают, что другое возможное объяснение состоит в том, что больные более эффективно лечатся в больницах.

Остается открытым вопрос о том, объясняет ли один из вариантов коронавируса, известный как D614G, почему COVID-19 становится менее смертоносным. Пол Тамбья из Национального университета Сингапура сказал, что рост мутации D614G совпал с падением смертности в некоторых странах, предположив, что она может быть «более заразной, но менее смертельной», сообщает New Scientist.

Другие исследования не согласны с этим и пришли к выводу, что, хотя D614G может быть более заразным, нет никаких доказательств того, что он менее опасен. В исследовании, проведенном Эриком Волцем из Имперского колледжа Лондона, опубликованном в этом месяце, но еще не прошедшем рецензирование, изучался геном образцов вируса, взятых у 19000 пациентов из Великобритании, а также выяснялось, умерли ли они от коронавируса.

«Мы не видим снижения риска смерти из-за варианта D614G», - говорит Волц.

Он добавляет, что неспособность контролировать возраст пациентов при моделировании может привести к «ложному выводу» о том, что мутация «имеет менее тяжелые последствия».

Ранее британские ученые назвали новую версию появления COVID-19. Исследователи предположили, что коронавирус появился еще в 2012 году.

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