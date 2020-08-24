За день до выборов в США к Земле приблизится астероид

Астероид 2018VP1 приблизится к Земле 2 ноября этого года, за день до выборов президента США. Как рассчитали ученые, вероятность его столкновения с Землей составляет 0,41%.

По прогнозам НАСА, астероид подойдет очень близко к Земле в очень важный для США день этого года. Ожидается, что околоземный астероид класса Аполлон под названием 2018VP1 приблизится к нашей планете 2 ноября 2020 года, за день до президентских выборов в США.

По данным Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения НАСА, существует «потенциальная угроза удара», но «на основе 21 наблюдения за 12 968 дней» предполагается, что прямого удара не будет.

2018VP1 - очень маленький астероид размером примерно два метра, сопоставимый со школьным автобусом. Он был обнаружен 3 ноября 2018 года, и не является потенциально опасным объектом. Он обращается вокруг Солнца каждые 731 день. При самом близком приближении он, по оценкам, находится в пределах 4994,76 км от Земли, что очень близко в космической терминологии.

«Астероид 2018VP1 очень маленький, примерно 6,5 футов, и не представляет угрозы для Земли! В настоящее время у него есть шанс равный 0,41% войти в атмосферу нашей планеты, но если бы он это сделал, он бы распался из-за своего чрезвычайно маленького размера», - утверждают в НАСА.

Как уже упоминалось, если бы астероид находился на траектории удара, «он, вероятно, превратился бы в огненный шар, поскольку он распался бы в атмосфере Земли, что случается несколько раз в год».

«Это действительно здорово, когда небольшой астероид приближается так близко, потому что мы можем видеть, как из-за гравитация Земли он резко меняет свою траекторию», - сказал Пол Чодас, директор Центра исследований околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения НАСА. «Наши расчеты показывают, что этот астероид повернулся на 45 градусов или около того, когда он качнулся над нашей планетой».

Астероид 2018VP1 вошел в книгу рекордов как «самый близкий из известных не ударяющихся астероидов», пишет IBTimes.

Ранее ученые заявляли, что у нашего Солнца мог быть «компаньон», который помог сформировать Солнечную систему.