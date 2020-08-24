Клиника Charite в Берлине: Навальный был отравлен

Алексей Навальный по-прежнему находится в искусственной коме, угрозы для жизни нет.

Врачи клиники Charite в Берлине в понедельник, 24 августа, сообщили, что в крови оппозиционера России Алексея Навального были обнаружены следы интоксикации. Согласно результатам проведенного обследования, россиянина отравили веществом из группы блокаторов холинэстеразов, однако пока не известно, какая именно субстанция вызвала отравление. Также немецкие врачи отметили, что состояние здоровья Навального серьезное, "но острой угрозы жизни в настоящее время нет". По их словам, предсказать исход болезни невозможно, могут быть последствия, особенно для нервной системы, пишет ТАСС.

Ранее правительство Германии допустило, что российского оппозиционера могли отравить.