Белоруссия первой получит российскую вакцину против COVID-19

Президенты России и Белоруссии договорились о том, что в третьем этапе тестирования российского препарата от коронавируса примут участие белорусские добровольцы.

Пресс-служба белорусского лидера в понедельник сообщила, что Белоруссия станет первой страной, которая получит российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V". Уточняется, что соответствующее решение российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалось сегодня во время телефонных переговоров.

Кроме того главы государств затронули вопросы, связанные с текущей политической ситуацией в Белоруссии, пишет РИА Новости.

Ранее ВОЗ выразила надежду, что с пандемией инфекции COVID-19 удастся справиться менее чем за два года.