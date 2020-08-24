Москва объявила австрийского дипломата персоной нон грата

Посла Австрии вызвали в МИД России и объявили протест.

Пресс-служба МИД РФ в понедельник сообщила, что Москва в качестве ответной меры объявила "persona non grata" дипломата посольства Австрии в России Йоханнеса Айгнера. Отмечается, что российское внешнеполитическое ведомство вызвало австрийского посла и выразило ему протест из-за необоснованной высылки дипломата РФ из Австрии, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" писал, что австрийский МИД решил выслать одного российского дипломата из страны. Представитель дипмиссии России обязан покинуть Австрию до 1 сентября.