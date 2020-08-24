Правительство Германии: Алексея Навального могли отравить
Медики оценивают состояние российского оппозиционера как стабильное.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт не исключает, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить, поэтому после прибытия в берлинскую клинику Charite ему предоставили хорошую защиту. Об этом передает издание РБК со ссылкой на агентство Reuters.
В свою очередь в ходе пресс-конференции в Киеве глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что пока рано делать выводы об отравлении Навального, поскольку в деле оппозиционера много пробелов, поэтому Берлину необходимо получить больше данных о произошедшем.
Ранее сообщалось, что омские врачи не обнаружили в крови у Навального отравляющих веществ.
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Оппозиционер млин Ленин 21 века...То Трамп за него заступается то он за 98 млн отчитаться не может, то глаз в Испании лечит....сейчас в Германии лечиться...А национал патриотов как Грудинина Удальцова итд...давят в РФ и за бугром...Люди не кидайтесь на то что вам подсовывают, выдвигайте своих от народа типа Фургала...