Правительство Германии: Алексея Навального могли отравить

Медики оценивают состояние российского оппозиционера как стабильное.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт не исключает, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить, поэтому после прибытия в берлинскую клинику Charite ему предоставили хорошую защиту. Об этом передает издание РБК со ссылкой на агентство Reuters.

В свою очередь в ходе пресс-конференции в Киеве глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что пока рано делать выводы об отравлении Навального, поскольку в деле оппозиционера много пробелов, поэтому Берлину необходимо получить больше данных о произошедшем.

Ранее сообщалось, что омские врачи не обнаружили в крови у Навального отравляющих веществ.