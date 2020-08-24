Путин: безработица является одной из основных проблем России

Глава РФ посоветовал губернатору Ростовской области "обратить внимание на рынок труда", несмотря на то, что этот регион является экономически развитым как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 августа во время общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым заявил, что на сегодняшний день безработица является одной из основных проблем страны.

Глава региона отметил, что уровень безработицы в Ростовской области сильно вырос, до 4,6%. Таким образом, более 96 тыс. человек не трудоустроены. По словам Голубева, сейчас предпринимаются все необходимые меры для поддержки занятости населения. Также он добавил, что региональные власти будут искать новые решения для того, чтобы переломить ситуацию с высоким уровнем безработицы, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в условиях сохраняющейся неопределенности (вероятность роста безработицы к осени текущего года и возможный приход второй волны новой коронавирусной инфекции) российские граждане в начале августа сократили свои расходы.