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Литва пыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии

24.08.2020 12:02
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Литва пыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии

Со стороны Литвы на территорию Белоруссии был запущен зонд с антигосударственной символикой.

Минобороны Белоруссии заявило о том, что была совершена попытка нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы. Так, по данным ведомства, 23 августа в 19:30 мск со стороны Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Нарушение предотвратили силы ПВО Белоруссии. Планируется, что МИД Белоруссии направит литовской стороне ноту протеста в связи с ситуацией, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в настоящее время происходит "травля" Белоруссии для того, чтобы потом броситься на Россию.

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