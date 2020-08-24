Литва пыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии

Со стороны Литвы на территорию Белоруссии был запущен зонд с антигосударственной символикой.

Минобороны Белоруссии заявило о том, что была совершена попытка нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы. Так, по данным ведомства, 23 августа в 19:30 мск со стороны Литвы был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Нарушение предотвратили силы ПВО Белоруссии. Планируется, что МИД Белоруссии направит литовской стороне ноту протеста в связи с ситуацией, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в настоящее время происходит "травля" Белоруссии для того, чтобы потом броситься на Россию.