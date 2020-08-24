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В России начал действовать закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

24.08.2020 11:41
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В России начал действовать закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

Страховые компании могут предлагать индивидуальные цены на полисы ОСАГО в зависимости от личностных качеств водителей.

На территории России начал действовать закон об индивидуальных тарифах ОСАГО. Теперь страховщики могут предлагать индивидуальные цены на полисы в зависимости от того, как человек водит автомобиль, были ли у водителя штрафы за нарушение ПДД или вождение в пьяном виде, и как эксплуатируется транспортное средство. Также в страховых компаниях могут определять и другие факторы, которые окажут влияние на окончательную цену индивидуального полиса, пишет RT.

Как ранее сообщал Капитал страны, теперь автомобили можно будет регистрировать в МФЦ.

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В МФЦ можно будет регистрировать автомобили
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