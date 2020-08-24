За сутки в России обнаружено 4744 новых случая инфицирования коронавирусом

Общее количество зараженных в России составило

За минувшие сутки в России выявлено 4744 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом, по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Москве зафиксировано 625 новых случаев инфицирования COVID-19, в Подмосковье - 148 случаев, а в Санкт-Петербурге - 182.

Всего в России зафиксировано 961493 случая инфицирования коронавирусом, выздоровело 773095 человек, скончалось 16448.

Как ранее заявили во Всемирной организации здравоохранения, детям до 5 лет рекомендуется не носить маски.