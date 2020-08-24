Активисты отстояли гору Куштау

Принято решение о создании охраняемой природной территории регионального значения в районе горы.

На фоне массовых митингов в защиту одной из достопримечательностей Башкортостана, уникальной горы Куштау, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что местности дадут статус особо охраняемой территории. Также он отметил вынесенный запрет на проведение работ по добыче соды, пишет РИА Новости. Минприроды поддержало решение губернатора региона уточнив, что позднее в районе Куштау может быть создана охраняемая территория, но уже федерального значения.

Напоминаем, что в 2019 году гора Куштау была передана "Башкирской содовой компании", которая планировала проводить в районе горы добычу соды. Это вызвало массовые митинги активистов в защиту уникального объекта, к которым присоединились экологи и известные люди России.

Справка

Гора Куштау является одной из цепочки четырёх шиханов в окрестностях Стерлитамака в Башкирии. Этот уникальный памятник природы образовался свыше 230 млн лет назад в нижнепермском (поздний палеозой) периоде. Он представляет собой остатки рифового массива древнего тропического моря (Уральский океан). Памятник природы, включен в список объектов геологического наследия всемирного значения «Geosites» под эгидой Европейской ассоциации по охране геологического наследия ProGEO.