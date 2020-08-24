Мураховский: омские врачи спасли жизнь Алексею Навальному

В настоящее время состояние Навального оценивается немецкими медиками, как стабильно тяжелое.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский заявил, что омские врачи спасли жизнь российскому оппозиционеру Алексею Навальному, что подтвердили и немецки медики. По его словам, он переписывался с коллегами из Германии, предлагая оказать им всю возможную помощь. В ответ немецкие врачи поблагодарили коллег отметив, что им удалось спасти жизнь пациенту, который находится в стабильно тяжелом состоянии, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, оппозиционера Алексея Навального перевезли в Берлин. Дальнейшее лечение он будет проходить в клинике "Шарите" как "гость канцлера Германии Ангелы Меркель".