Австрия приняла решение о высылке российского дипломата

Сотрудник посольства России должен покинуть Австрию в срок до 1 сентября.

Как стало известно СМИ, МИД Австрии принял решение о высылке одного из российских дипломатов. Известно, что сотрудник посольства России обязан покинуть территорию Австрии в срок до 1 сентября. Также сообщается, что данное решение австрийского министерства имеет отношение к делу о шпионаже, пишет РИА Новости.

Ранее, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о последствиях возможного ухода со своего поста президента Белоруссии Александра Лукашенко.