Россия готовится восстановить авиасообщение с некоторыми странами

Решение о возобновлении авиасообщения с другими странами может быть озвучено на очередном заседании оперштаба 25 августа.

Правительство России может принять решение о возобновлении авиасообщения еще с некоторыми странами. Это могут быть Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (Каир) и Китай (Шанхай). Об этом изданию "Известия" сообщили несколько собственных источников в авиаотрасли, знакомых с ситуацией. При этом отмечается, что в отрасли не ожидают существенного влияния на пассажиропоток, так как не будет сильного роста спроса на туристические путевки.

Ранее стало известно, что авиасообщение с Россией приняла решение возобновить Киргизия.