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Лавров раскритиковал требования США для продления ДСНВ

23.08.2020 21:09
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Лавров раскритиковал требования США для продления ДСНВ

Сергей Лавров подчеркнул, что в случае прекращения действия ДСНВ Россия сможет себя защитить, однако его разрушение будет большой ошибкой.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на форуме "Территория смыслов" заявил, что переговоры Москвы и Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III) являются "изнурительными". По его словам, РФ предложила продлить данное соглашение на пять лет без условий, как и предусмотрено в документе. Однако США выдвигают нереальные требования для сохранения ДСНВ, включая условие, чтобы к документу присоединился Китай, пишет ТАСС.

Напомним, что 18 августа в Вене состоялся очередной раунд межведомственных консультаций Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Справка

В 2010 году Россия и США подписали ДСНВ. На сегодняшний день этот документ является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Срок действия ДСНВ заканчивается 5 февраля 2021 года.

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