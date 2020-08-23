ВОЗ: детям до 5 лет не нужно носить маски из-за COVID-19

Детям рекомендуется воздержаться от использования масок во время занятий спортом и активных игр. Тем не менее, ребенку необходимо соблюдать другие профилактические меры: соблюдать социальную дистанцию и как можно чаще мыть руки.

Детям до 5 лет можно не носить средства индивидуальной защиты из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, поскольку ребенок в данном возрасте не будет правильно использовать маску без посторонней помощи. Соответствующие рекомендации дали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Об этом передает издание РИА Новости, ссылаясь на официальный сайт ВОЗ.

Кроме того детям в возрасте от 6 до 11 лет разрешается не носить средства индивидуальной защиты в случае, если риск распространения COVID-19 в регионе не высокий, ребенок не может самостоятельно и безопасно пользоваться маской, а также при негативном влиянии ношения защитных средств на обучение и психосоциальное развитие.

Детям в возрасте от 12 лет и старше необходимо использовать маски на тех же условиях, что и взрослым.

Ранее ВОЗ выразила надежду, что пандемия новой коронавирусной инфекции будет побеждена менее чем за два года.