Лавров рассказал о последствиях возможного ухода Лукашенко

Сергей Лавров заявил, что белорусская оппозиция действует по "венесуэльскому сценарию".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье, 23 августа, на молодежном форуме "Территория смыслов" рассказал, что переговоры с действующими властями Белоруссии, на которых настаивает белорусская оппозиция, преследуют только одну цель – добиться ухода нынешнего президента республики Александра Лукашенко. Также он отметил, что оппозиция действует по "венесуэльскому сценарию", когда легитимный глава государства "объявляется изгоем".

Кроме того российский министр считает, что некоторые заявления оппозиции являются сомнительными с точки зрения законности. Он пояснил, что предложения белорусским правоохранительным органам переходить "на сторону народа" равносильны призыву нарушать присягу. Также Лавров добавил, что те лица, которые делали подобные заявления, позднее осознали их серьезность и попытались отказаться от своих слов.

"Но слово не воробей, это прозвучало", – сказал глава МИД РФ.

Помимо этого он выразил мнение, что ситуация на территории Белоруссии начала стабилизироваться, однако это не нравится белорусским оппозиционерам, проживающим в западных странах. По его словам, они оттуда хотят повлиять на события, происходящие в республике для того, чтобы спровоцировать правоохранительные органы на силовое подавление демонстраций, пишет РИА Новости.

Напомним, что в Белоруссии продолжаются несанкционированные протестные акции, вызванные результатами выборов президента, на которых действующий белорусский лидер Александр Лукашенко победил шестой раз подряд.