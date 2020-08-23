ZDF: Навального официально оформили как "гостя канцлера Германии"

23.08.2020 17:08 Комментарии

Немецкие специалисты могут сделать заявление по состоянию Алексея Навального в понедельник. Уточняется, что результаты обследования оппозиционера будут обнародованы только с разрешения его семьи.

Немецкий телеканал ZDF, ссылаясь на федеральное Министерство внутренних дел страны, сообщил, что российского оппозиционера Алексея Навального доставили на лечение в берлинскую клинику Charite в качестве "гостя канцлера Германии" Ангелы Меркель. Отмечается, что присвоение этого особого статуса является "бюрократической хитростью", позволяющей предоставить Навальному максимальную защиту со стороны немецкой полиции, пишет РБК. Ранее "Капитал страны" писал, что президент РФ Владимир Путин распорядился спасти российского оппозиционера любой ценой.