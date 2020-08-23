За сутки в России обнаружили 4852 случая заражения COVID-19

По информации российских врачей прироста заболевших не наблюдалось в Ненецком и Чукотском автономных округах.

За прошедшие сутки в 83 российских регионах медики обнаружили 4852 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. Уточняется, что наибольшее количество зараженных выявлено в Москве (611), Санкт-Петербурге (180) и Московской области (164).

Таким образом, за все время пандемии COVID-19 в России общее число инфицированных коронавирусом достигло 956749 человек. Из них 770639 пациентов выздоровело, 16383 заболевших умерло.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическую обстановку в Москве можно назвать стабильной.