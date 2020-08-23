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Зеленский посоветовал Лукашенко провести новые выборы в Белоруссии

23.08.2020 14:20
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Зеленский посоветовал Лукашенко провести новые выборы в Белоруссии

Владимир Зеленский заявил, что на месте Александра Лукашенко он через месяц провел бы повторные выборы президента и допустил бы на данное голосование международных наблюдателей.

Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире телеканала Euronews выразил мнение, что белорусскому коллеге Александру Лукашенко необходимо назначить новые выборы в Белоруссии и пригласить на это мероприятие иностранных наблюдателей для того, чтобы успокоить протестующих. По его словам, если бы действующий белорусский глава был уверен в себе и в выборе народа, то он провел бы через месяц повторное голосование в республике.

"После такого результата не было бы вопросов ни у кого", - считает Зеленский.

Лидер Украины добавил, что если бы Лукашенко одержал победу на повторных президентских выборах, он подтвердил бы свою уверенность в результатах голосования, а "если выиграет кто-то другой, то это будет кто-то другой".

"Но все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю", - цитирует издание РБК слова Зеленского.

Напомним, что в Белоруссии после президентских выборов, в которых, по данным ЦИК республики, победил Лукашенко, проходят массовые акции протеста. В ходе беспорядков правоохранительные органы страны задержали около 7 тыс. человек, некоторые люди пострадали, двое человек погибли.

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