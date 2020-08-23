Сергей Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве стабильна

Столичный мэр призвал москвичей соблюдать необходимые меры предосторожности до массовой вакцинации против коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье в интервью передаче "Неделя в городе" на ТК "Россия 1" заявил, что ситуацию с распространением коронавируса нового типа в столице можно назвать хорошей, контролируемой и стабильной. Он пояснил, что на сегодняшний день в городе сняты почти все ограничительные меры, введенные в связи с пандемией COVID-19, однако данный шаг не привел к серьезным всплескам заболеваемости.

Кроме того Собянин подчеркнул, что проблема с коронавирусом в Москве по-прежнему остается, поэтому он призвал жителей столицы до проведения массовой вакцинации от COVID-19 быть осторожными и соблюдать необходимые меры предосторожности, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что больше половины российских граждан не планируют прививаться от новой коронавирусной инфекции.