Больше половины россиян не собираются прививаться от коронавируса

Порядка 52% россиян не хотят участвовать в вакцинации от COVID-19.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров рассказал о том, собираются ли россияне прививаться новой вакциной от коронавируса "Спутник V". Так, согласно данным проведенного центром опроса, более половины респондентов (52%) заявили, что не будут проходить вакцинацию, но 42% участников опроса обязательно воспользуются предоставленной возможностью и сделают прививку от коронавируса. При этом Федоров отметил, что основными причинами отказа от вакцинации являются страх и недоверие к новому препарату, пишет ТАСС.

Ранее Минздрав России предупредил россиян о мошенниках, которые предлагают пройти платную вакцинацию или приобрести вакцину от COVID-19.