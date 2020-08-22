Лукашенко: Белоруссию травят, чтобы потом броситься на Россию

По словам Лукашенко, его общение с российским лидером Владимиром Путиным проходит хорошо.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что те события, которые в настоящее время происходят в Белоруссии, напрямую касаются и России. По его словам, сейчас происходит "травля" Белоруссии для того, чтобы потом броситься и на Россию. Лукашенко отметил, что российский президент Владимир Путин согласен с ним в этом вопросе и "это наше единое мнение с президентом Путиным", пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение о том, что в стране пытаются устроить "цветную революцию".