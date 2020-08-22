Омские врачи назвали вещества, содержащиеся в организме Навального

В моче Навального обнаружили алкоголь и кофеин.

Представители Минздрава Омской области рассказали, какие вещества были обнаружены в организме оппозиционера Алексея Навального. Так, по данным врачей никаких отравляющих веществ, включая оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды, в крови и моче Навального не обнаружено. Тем не менее, в моче оппозиционера обнаружены алкоголь и кофеин, пишет РИА Новости.

При этом в ведомстве отметили, что омские врачи готовы предоставить немецким медикам все результаты обследований Навального, которого перевезли в берлинскую клинику "Шарите".

Напоминаем, что сегодня утром специально оборудованный самолет доставил российского оппозиционера в Берлин. Алексей Навальный будет проходить дальнейшее лечение в клинике "Шарите".