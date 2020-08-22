Названы регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста инфицированных коронавирусом за сутки в Подмосковье.

Специалисты оперативного штаба по борьбе с коронавирусом назвали российские регионы, в которых выявлено наименьшее количество инфицированных коронавирусом за сутки. Так, наименьший темп прироста, равный 0,2%, отмечен в Московской области. За ней, с темпом прироста инфицированных COVID-19 за сутки 0,3%, следуют Москва, Камчатка, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Липецкая и Еврейская автономная области, пишет РИА Новости. При этом в Ненецком АО и на Чукотке за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заражения.

Напоминаем, что в России за минувшие сутки выявлен 4921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, а общее количество зараженных в России достигло 951897 человек.