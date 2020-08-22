За сутки в России обнаружен 4921 новый случай инфицирования коронавирусом

Всего в России выявлено 951897 инфицированных.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России за прошедшие сутки отмечен 4921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Москве медики выявили 687 инфицированных, в Подмосковье количество случаев заражения за сутки достигло 161, а в Санкт-Петербурге - 183.

Общее количество зараженных в России составило 951897 человек, выздоровело 767477, скончалось 16310 человек.

Как ранее сообщал Капитал страны, ВОЗ надеется, что с пандемией COVID-19 удастся справиться менее чем за два года.