Лукашенко: ситуация в Белоруссии идет по плану "цветных революций"

Власти страны предполагали желание оппозиции организовать "цветную революцию" в стране.

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что сложившаяся в стране ситуация с массовыми протестами укладывается в "план цветных революций". Причем в Белоруссии зарубежные организаторы использовали "внешний фактор", что, по словам главы государства, стало особенностью белорусского сценария. Слова президента Лукашенко передает Sputnik Беларусь.

Капитал страны провел опрос общественного мнения, выяснив, что порядка 79% участников опроса поддерживают отставку белорусского лидера Александра Лукашенко.