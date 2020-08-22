Навального переправили в Берлин

В настоящее время Алексей Навальный находится в клинике "Шарите".

Согласно данным сервиса FlightRadar, немецкий лайнер Bombardier Challenger 604 доставил российского оппозиционера Алексея Навального в Берлин. По данным ресурса самолет прибыл в аэропорт Тегель, расположенный на северо-западе Берлина, недалеко от центра. Как сообщают немецкие СМИ, Алексея Навального госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите", а его состояние оценивается специалистами как стабильное, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Алексею Навальному стало нехорошо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи No1 города. Навальный впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики не обнаружили в его организме отравляющих веществ и заявили, что причиной его состояния стали проблемы с обменом веществ. Президент России Владимир Путин дал поручение спасти Навального любой ценой.