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Навального переправили в Берлин

22.08.2020 12:51
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Навального переправили в Берлин

В настоящее время Алексей Навальный находится в клинике "Шарите".

Согласно данным сервиса FlightRadar, немецкий лайнер Bombardier Challenger 604 доставил российского оппозиционера Алексея Навального в Берлин. По данным ресурса самолет прибыл в аэропорт Тегель, расположенный на северо-западе Берлина, недалеко от центра. Как сообщают немецкие СМИ, Алексея Навального госпитализировали в берлинскую клинику "Шарите", а его состояние оценивается специалистами как стабильное, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Алексею Навальному стало нехорошо во время полета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи No1 города. Навальный впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики не обнаружили в его организме отравляющих веществ и заявили, что причиной его состояния стали проблемы с обменом веществ. Президент России Владимир Путин дал поручение спасти Навального любой ценой.

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Названа причина тяжелого состояния Алексея Навального
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