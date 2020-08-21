В ВОЗ назвали срок окончания пандемии COVID-19

В организации рассчитывают, что пандемия коронавируса будет побеждена менее чем за два года.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу, 21 августа, на брифинге в Женеве заявил, что ВОЗ надеется, что пандемия коронавируса нового типа будет побеждена менее чем за два года. По его словам, у организации есть современные технологии, позволяющие остановить распространение вируса, пишет РИА Новости.

Напомним, что в конце прошлого года в Китае был зафиксирован всплеск вызываемого коронавирусом заболевания, которое распространилось почти по всему миру. В связи с этим 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку инфекции COVID-19 пандемией.

Ранее Минздрав России предупредил российских граждан о том, что мошенники в интернете распространяют объявления о продаже вакцин против коронавируса.