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Еще одна страна восстановила авиасообщение с Россией

21.08.2020 19:24
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Еще одна страна восстановила авиасообщение с Россией

В список вошли государства, в которых наблюдается снижение прироста новых случаев заболевания COVID-19 и нормализация эпидемиологической обстановки.

В пятницу штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Киргизии сообщил, что республика приняла решение возобновить международное авиасообщение с 31 страной, включая Россию. Об этом передает киргизское агентство 24kg.

Отмечается, что в данный перечень вошли следующие государства: РФ, Белоруссия, Латвия, Литва, Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Бельгия, Австрия, Германия, Великобритания, Ирландия, Исландия, Италия, Португалия, Лихтенштейн, Люксембург, Турция, Пакистан, ОАЭ, Швейцария, Швеция, Катар, Малайзия, Словения, Кувейт, Южная Корея, КНР и Япония.

Ранее стало известно, что в конце августа текущего года путевки в Турцию для российских туристов подешевели на 25%.

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