Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих платную вакцину от COVID-19

Алексей Кузнецов призвал граждан не пользоваться услугами компаний и ИП, предлагающих приобрести платную вакцину от коронавируса.

В пятницу, 21 августа, пресс-служба Минздрава России, ссылаясь на слова помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, сообщила, что все объявления о продаже российской вакцины против коронавируса нового типа или внесении предоплаты за данный препарат публикуют в интернете мошенники. Также помощник министра призвал граждан страны не пользоваться услугами компаний и индивидуальных предпринимателей, предлагающих приобрести платную вакцину от COVID-19, поскольку это может принести материальный ущерб, а также нанести вред здоровью, пишет ТАСС.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что мошенники приступили к массовой регистрации фейковых доменов для сайтов, предлагающих оформить предварительный заказ на препарат против коронавируса со скидкой. Отмечается, что в июле и августе этого года, по информации экспертов по кибербезопасности, было зарегистрировано порядка 445 таких доменов.

Напомним, что состояние здоровья людей, получивших препарат против COVID-19, будет отслеживаться через специальное мобильное приложение.