Турецкое судно обнаружило в Черном море крупное месторождение газа

Запасы сырья оцениваются примерно в 320 млрд куб. м.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телеобращения к нации сообщил, что турецкое нефтегазовое буровое судно Fatih обнаружило крупнейшее в истории страны месторождение природного газа в зоне Черного моря. По словам главы государства, запасы сырья оцениваются примерно в 320 млрд куб. м., пишет РИА Новости.

В конце июня текущего года судно Fatih вышло из турецкого порта Трабзона и приступило к проведению геологоразведочных работ в Черном море.

Ранее "Капитал страны" писал, что российские корабли ВМФ обеспечивали безопасный переход из Владивостока в Калининград судов, которые будут задействованы в строительстве газопровода "Северный поток - 2".