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Лукашенко: США организовали беспорядки в Белоруссии

21.08.2020 16:52
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Лукашенко: США организовали беспорядки в Белоруссии

Александр Лукашенко считает, что западные страны пытаются настроить Белоруссию против России.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что США спланировали и организовали массовые протесты и беспорядки на территории республики, а европейские государства подыгрывают Вашингтону. Также он считает, что наращивание иностранных войск около границ страны не случайно. По его мнению, Запад хочет "подтянуть" Белоруссию к себе для того, чтобы разжечь конфликт между Минском и Москвой, а также создать против России "балто-черноморский коридор", "санитарный кордон", к которому относятся Белоруссия, три балтийские республики и Украина, пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что белорусские оппозиционеры приняли решение продолжить акции протеста.

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