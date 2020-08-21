Названа причина тяжелого состояния Алексея Навального

Врачи полагают, что у оппозиционера проблемы с обменом веществ.

Главный врач омской БСМП No1 Александр Мураховский, куда был госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный, рассказал о том, по какой причине у оппозиционера могло возникнуть такое тяжелое состояние. Так, врачи полагают, что, скорее всего, здоровье Навального подорвало нарушение обмена веществ. Основной причиной состояния оппозиционера, к которой склоняются специалисты, является нарушение углеводного баланса, вызванное резким понижением уровня сахара в крови. По словам Мураховского, во время взлета лайнера у Навального мог понизиться сахар в крови, что и спровоцировало ухудшение состояния пациента, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в крови у Алексея Навального не было найдено отравляющих веществ.