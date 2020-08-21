Еще одна христианская святыня в Турции будет превращена в мечеть

Речь идет о Монастыре Хора в Стамбуле, где расположена известная Церковь Святого Спасителя.

Управление по делам религии Турции заявило, что Монастырь Хора в Стамбуле, где расположена одна из известнейших христианский святынь Церковь Святого Спасителя, будет превращен в мечеть и использоваться для мусульманских молитв. Ранее, турецкие власти превратили в действующую мечеть и собор Святой Софии, в котором теперь проходят мусульманские обряды.

Замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал новое решение Турции. По его словам, в отношении собора Святой Софии власти страны пообещали не препятствовать свободному доступу христиан к святыне, однако, это обещание не выполняется. Власти Турции демонстрируют "презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям". Бесценные мозаики храма недоступны для обзора в течение всего дня, хоры с ценнейшими мозаичными изображениями закрыты, а женщины, доступ в храм которых теперь ограничен, вообще не могут увидеть главные культурные ценности храма.

В РПЦ опасаются, что такое же отношение будет и к Церкви Святого Спасителя. И восстановленные реставраторами в годы после Второй мировой войны мозаики и фрески, которые являются истинным сокровищем византийского искусства, озаренным духовным светом, и по сохранности, изысканности художественного исполнения не знают себе равных, будут сокрыты от взоров христиан.

Напоминаем, что в 1934 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк принял решение превратить собор Святой Софии в музей, доступ в который будут иметь все желающие. Собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Тем не менее 10 июля президент Турции Тайип Эрдоган отменил данное решение и распорядился превратить собор в действующую мечеть. 24 июля в соборе был совершен первый намаз.