Белорусские оппозиционеры продолжат протестные акции

Оппозиция находится в начале длинного пути мирной смены власти в стране.

Белорусы должны продолжить протесты. Об этом заявила член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова. Она отметила, что оппозиция страны выбрала путь мирных протестов, а он является более длинным и, по ее словам, оппозиция находится только в начале этого пути. Колесникова подчеркнула, что смена власти в Белоруссии будет происходить мирным путем. Это требует времени, но с длительным сопротивлением граждан действующая власть не сможет справиться, пишет РИА Новости.

Капитал страны провел опрос общественного мнения, в результате которого выяснилось, что порядка 79% респондентов поддерживают отставку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.