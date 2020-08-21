"Вектор" завершит испытания вакцины в сентябре

В настоящее время проводится второй этап клинических испытаний препарата.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что центр "Вектор" завершит второй этап клинических испытаний вакцины, разработанной специалистами центра, в сентябре. Все участники эксперимента, которым был введен препарат, а это 14 человек на первом этапе и 43 человека на втором, чувствуют себя хорошо и не имеют побочных реакций на введение вакцины. Только 6 испытуемых жаловались на ощущение дискомфорта в месте укола, который прошел в течение суток, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, в России будет разработано специальное мобильное приложение, предназначенное для отслеживания состояния россиян прошедших вакцинацию от коронавируса.