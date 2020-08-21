В МФЦ можно будет регистрировать автомобили

Услуга будет доступна только в тех МФЦ, которые имеют соответствующую инфраструктуру.

Теперь россияне смогут зарегистрировать свои автомобили через многофункциональные центры (МФЦ). Такое распоряжение подписал премьер России Михаил Мишустин. Тем не менее, данная услуга будет предоставляться населению только в тех МФЦ, в которых существует необходимая для проведения процедуры инфраструктура, пишет RT.

Ранее Госдума предложила отменить транспортный налог в России.