Россияне планируют забрать деньги из банков

Более 32% вкладчиков заявили о своем желании снять деньги с депозитов.

Согласно данным опроса, проведенного специалистами компании IDF Eurasia, более 32% россиян заявили, что готовы забрать денежные средства с банковских депозитов. При этом 43% вкладчиков считают, что деньги из банков забирать не следует, 18% опрошенных примут решение о снятии средств в соответствии со складывающимися обстоятельствами, а 7% респондентов затруднились с ответом, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, у россиян резко вырос объем свободных денег.